رئيس الحكومة اللبنانية: نريد دولة تملك قرار السلم والحرب

وفي جلسة البيان لحكومته قبل مناقشته في مجلس النواب، أشار إلى أن "ما شهده من عدوان أخير يتطلب إعادة بناء ما تهدّم وحشد الدعم لذلك".وأضاف أن "الحكومة ستلتزم بعملية إعادة الإعمار"، موضحًا أن "التمويل لهذه الجهود سيأتي عبر مخصص لذلك".وبخصوص ملف التوغل الإسرائيلي، شدد على أن "حكومته ستعمل على تحرير جميع الأراضي من التواجد الإسرائيلي"، مؤكدًا أن "بسط على أراضيها سيكون بالقوى فقط، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام".وقال: "نريد تملك قرار الحرب والسلم، ونريد وفية لدستورها ولقيم الوفاق الوطني، مع الشروع في تطبيق ما تبقى من بنود هذه الوثيقة دون تأجيل".كما أشار نواف إلى أن "حكومته ستبدأ مفاوضات جديدة مع النقد الدولي، إلى جانب العمل على معالجة أزمة المديونية العامة والتعثر المالي الذي يواجه البلاد".وأكد أن "الحكومة ستولي أولوية قصوى للودائع، مع ضمان حماية حقوق المودعين وفقًا لأفضل المعايير الدولية".وفيما يخص قضية مرفأ بيروت، أوضح أن "حكومته ستسرع الإجراءات اللازمة لإجراء التشكيلات القضائية الضرورية للبحث في قضية انفجار المرفأ"، كما أكد أن "الحكومة ستستمر في تطبيق قانون المخفيين قسرًا، بالإضافة إلى متابعة قضية موسى الصدر واستكمال التحقيقات في الاغتيالات السياسية، وكذلك قضايا الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية".كما لفت إلى "حرص حكومته على تطبيق القوانين الصارمة المتعلقة بالأملاك البحرية والنهرية، مع سعيها لاستئناف التنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية".ويُذكر أن الجلسة العامة للمجلس النيابي قد بدأت اليوم برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، حيث يتم مناقشة البيان والتصويت على الثقة بالحكومة في جلسات متتالية خلال يومين.وكان بري قد دعا إلى هذه الجلسة العامة التي ستُعقد في 25 و26 فبراير الجاري، لمناقشة البيان ومنح الثقة للحكومة الجديدة.