نتنياهو يتحدث عن خطة ترامب في غزة: يجب أن تطبق

وقال نتنياهو: "خطة بشأن قطاع يجب أن تحظى بالدعم وأن تطبق".وأوضح، أن الخطة تهدف إلى منح سكان قطاع حرية مغادرته، مشيرا إلى أن تؤيد هذه المبادرة.وأضاف أن "هدف الأساسي هو على حركة حماس وإعادة المحتجزين"، كما لفت إلى أن تعمل على تغيير وجه بفضل "شجاعة مقاتليها" وقرارات القيادة السياسية التي تم اتخاذها في هذا السياق.وفي 25 يناير الماضي، اقترح أن تسيطر على وأن ترحّل سكانه إلى بلدان أخرى، خصوصا والأردن، على أن تعيد بناء القطاع المدمر وتحوّله إلى "ريفييرا الأوسط".