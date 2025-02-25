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الموساد يكشف تفاصيل جديدة لعملية "البيجر"
دوليات
2025-02-25 | 11:14
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
4,437 مشاهدة
كشف رئيس الموساد، دافيد برنياع، اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة لعملية البيجر واللاسلكي التي استهدفت عناصر لحزب الله اللبناني.
وفي
كلمة
له أمام
المؤتمر
السنوي لمعهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، قال برنياع إن "عملية البيجر تمثل نقطة التحول في الحرب في الشمال، إذ تلقى حزب الله ضربة حطمت روحه ومعنوياته"، على حد قوله.
وقال رئيس الموساد إن عملية البيجر كانت "مثالا واضحا على تحقيق مهمتنا"، مشيراً إلى أن "الموساد يقوم بمهمته في تأمين
الدولة
ومواطنيها. لقد تم التخطيط للعملية بطريقة إبداعية من قبل موظفي الموساد، باستخدام الحنكة والدهاء".
وأضاف أن "عملية البيجر هي حديثة، مقارنة بعملية "ووكي توكي" التي أطلقت في اليوم التالي"، كاشفا أنه تم تطوير عملية "ووكي توكي" قبل نحو عقد، في عهد
تمير
باردو، واستمرت في عهد يوسي كوهين".
وظهرت فكرة العملية لأول مرة، بحسب رئيس الموساد، عندما "أدركنا أن عملية "ووكي توكي" لم تكن فعالة في جميع المواقف القتالية. لذلك، فكرنا في طريقة أخرى لإلحاق الأذى بحزب الله - من خلال تفجير جهاز كان متصلاً دائمًا بأجسادهم".
وأوضح برنياع أن "البنية التشغيلية الأولى أقيمت في أواخر عام 2022، ووصلت أول شحنة إلى
لبنان
تحتوي على 500 جهاز بيجر فقط قبل أسابيع فقط من المجزرة الرهيبة في 7 أكتوبر".
وأشار إلى أنه "في الوقت نفسه، كانت آلاف أجهزة الاتصال من العملية القديمة مخزنة في مخازن حزب الله"، موضحا أن "تفعيل العمليتين في بداية الحرب لم يكن ليحقق الإنجاز القوي في ساحة المعركة الذي حققناه وقت تفعيلهما".
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