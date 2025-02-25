غارة "إسرائيلية" تستهدف شرق لبنان

وأوردت الوكالة أن "مسيّرة معادية شنت غارة على محلة الشعرة في منطقة جنتا على تخوم سلسلة جبال الشرقية، أسفرت عن سقوط شهيدين وجريحين".كما ذكرت وسائل إعلام أن "غارة إسرائيلية شنتها طائرة مسيرة استهدفت منطقة الشعرة في السلسلة فوق بلدة جنتا البقاعية".وفي 26 تشرين الثاني الماضي، تم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين و"إسرائيل"، على أن تنسحب الأخيرة بعد 60 يوما من الأراضي .