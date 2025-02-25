تحطم طائرة عسكرية في السودان

تحطمت طائرة عسكرية تابعة للجيش في أم درمان، مساء اليوم الثلاثاء.

وقالت وسائل إعلام دولية، "تحطم طائرة عسكرية تابعة للجيش في أم درمان وسط تقارير عن سقوط قتلى".

الى ذلك، قالت مصادر سودانية، إن "الطائرة التي تحطمت كانت تقل عددا من الضباط في الجيش السوداني"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.