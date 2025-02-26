واشنطن تكشف تفاصيل الاتصال بين السوداني ووزير الخارجية الأمريكي

نيوز – دولي

كشفت الأميركية، اليوم الأربعاء، تفاصيل اتصال محمد شياع السوداني بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

وقالت الوزارة في بياتنا اطلعت نيوز عليه، ان "روبيو ناقش مع السوداني تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين والعراق، والتأكيد على أهمية استقرار وسيادته"، لافتة الى ان "الطرفين شددا على ضرورة تحقيق استقلال في مجال الطاقة، وتسريع إعادة فتح خط أنابيب العراق-تركيا، إلى جانب احترام العقود المبرمة مع الشركات الأميركية لتشجيع المزيد من الاستثمارات الأجنبية في العراق".

أكد روبيو، على "ضرورة الحد من النفوذ الإيراني في البلاد، ومواصلة العمل على منع عودة تنظيم "داعش" ومنعه من زعزعة استقرار المنطقة"، لافتا الى "أهمية عدم تحول سوريا إلى ملاذ للإرهاب أو مصدر تهديد لجيرانها".

وذكر بيان لمكتب العراقي، أن الاتصال شهد مناقشة مجالات التنسيق بين والإدارة الأميركية الجديدة، وأطر التعاون في سياق الاتفاقات الثنائية.

وأضاف: "جرى استعراض التقدم الحاصل في العمل المشترك في مختلف المجالات، والاتفاق على تكثيف التواصل وتعميق التعاون".