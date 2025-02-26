"معركة البلاك كوبرا" في مصر.. ما علاقة العراق؟

نيوز – محلي

انتشر مقطع فيديو يزعم ناشروه أنه يظهر تبادل إطلاق نار كثيف في فبراير 2025 بين قوات "البلاك كوبرا" المصرية وعصابة إجرامية في إحدى قرى صعيد البلد.

ويُظهر إطلاق نار كثيف بين طرفين، إذ لا تبرز سوى زخات الرصاص المتطاير باتجاهات مختلفة، مع وجود بارز في المنتصف تتناثر منه النيران بين الحين والآخر.

وفي أحد المنشورات التي رافقت الفيديو، ورد وصف يُشير إلى أن "هذا تبادل إطلاق نار في قرية صغيرة من ضمن 4740 قرية في ... تحديث لمن لا يفهم الموضوع... هذا كان تبادل إطلاق نار بين قوات الأمن المركزي وقوات البلاك كوبرا مع أحد الخارجين عن وعائلته".

وتبين أن الفيديو لنزاع عشائري في وليس من

لكن الفيديو ظهر في مقطع أطول نُشر على يوتيوب، حيث نشرت أقدم نسخة تم التوصل إليها في التاسع من ايار 2020، وتبين أنه يوثق اشتباكًا عشائريًا بين عشيرتين في جنوب .

وأكد عماد عبد علي من قيادة شرطة لرويترز أن "الاشتباك الذي يظهر في الفيديو وقع في ايار بين عشيرتين وأسفر عن إصابة خمسة أشخاص من كلا الجانبين".

وأضاف أن "اشتباكين آخرين وقعا بين العشيرتين، أحدهما في تشرين الثاني 2019 والثاني في 28 ايار 2020".

وأكد مصدر أمني مسؤول في وزارة الداخلية لرويترز أن "هذا الفيديو قديم ولم يتم تصويره في مصر"، نافيًا أي صلة له بحادث أسيوط.

وظهرت بعض المنشورات التي ادعت أن الفيديو تم تعديله من حيث زاوية الأفق، لكن المقطع المعدل لا يختلف عن المقطع الأصلي في محتواه.