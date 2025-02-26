الطاقة الذرية تكشف عن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب

وتقترب هذه الدرجة من النقاء من المستوى المطلوب لصنع الأسلحة النووية وهي 90%.وجاء في التقرير، وهو واحد من تقريرين سريين للوكالة الذرية موجهين للدول الأعضاء واطلعت عليهما وكالات أنباء عالمية، أن "مخزون اليورانيوم المخصب حتى درجة نقاء 60% في صورة سادس فلوريد اليورانيوم ارتفع بمقدار 92.5 كيلوغرام في الربع الماضي إلى 274.8 كيلوغرام".وفي الثامن من شباط الحالي، بلغ إجمالي هذا المخزون 274.4 كيلوغرام، مقابل 182.2 كيلوغرام قبل ثلاثة أشهر، مما يشير إلى تسارع واضح في معدّل الإنتاج.