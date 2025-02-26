ترامب: سنتوصل لاتفاق مع روسيا وأوكرانيا لوقف القتال

وقال الرئيس الأمريكي: سنتمكن من التوصل إلى اتفاق مع وأوكرانيا للتوقف عن قتل بعضهم البعض"، موضحا: "تحدثت مع خلال العامين الماضيين بشأن السلام في أوكرانيا".واضاف: "سنوقع اتفاق المعادن مع أوكرانيا وسنستعيد أموالنا منها"، مبينا، ان "الإدارة السابقة تركت لنا وضعا صعبا للغاية ويجب خفض أسعار المواد الغذائية ومواجهة التضخم".وأشار الى ان "زيلنسكي سيزور يوم الجمعة وسنوقع على اتفاق بشأن المعادن النادرة وأمور أخرى"، مضيفا: "نريد أن نصل إلى مرحلة نتمكن فيها من تحقيق توازن في الموازنة والولايات المتحدة ستستعيد أموالا دفعتها لأوكرانيا".