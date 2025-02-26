"قسد" تعلن مقتل 12 شخصا بقصف تركي في سوريا

وقالت القوات في بيان "أغار سرب من الطائرات الحربية التركية، في الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم، الأربعاء، على عدة مناطق في بادية الرويشد، في منطقة الشدادي، جنوبي الحسكة".وأضافت: "استهدف التركي في غاراته نقطة عسكرية لقواتنا، إضافة إلى منازل سكنية لعمال مدنيين، وكذلك استهدف سيارة مدنية كانت تقل رعاة للغنم على طريق الخرافي الواصل بين دير والحسكة، حيث شن أكثر من 16 غارة على المنطقة".وتابعت أن الغارات أدت إلى مقتل "4 من المقاتلين، و6 عمال مدنيين، إضافة إلى اثنين من رعاة الغنم".