سوريا.. اشتباكات وإطلاق نار في مسقط رأس الأسد

ونقلت وكالة "سانا" الرسمية عن مدير إدارة الأمن الداخلي في اللاذقية، قيام عناصر الأمن بإقامة حاجز جديد وسط المدينة، وهو ما يأتي في إطار الجهود المستمرة لضبط الأمن في المحافظة، على حد وصفه.وأضاف المسؤول الأمني أن "مجموعات متضررة من فرض الأمن حاولت منع الحاجز، وإثارة والتهجم على مخفر المدينة، وأن قوات الأمن تعمل حاليا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الأمن والاستقرار".وشهدت القرداحة، توترا خلال الساعات الأخيرة، حيث انتشرت مسلحة وُصفت بأنها من "فلول نظام الأسد" في أحياء المدينة، هاجمت مخفر الشرطة.