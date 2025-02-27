دعوة من السعودية بشأن هلال شهر رمضان

وأوضحت في بيان أنه "نظرًا لما تضمنه قرار رقم (191 / هـ) وتاريخ 29 / 7 / 1446هـ أن يوم الجمعة 1 / 8 / 1446هـ ـ حسب تقويم أم ـ الموافق 31 / 1 / 2025م، هو غرة شهر لعام 1446هـ؛ فإن العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الجمعة".كما دعت ممن يراه بالعين المجرَدة، أو بواسطة المناظير إلى إبلاغ أقرب إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب .كذلك أعربت عن أملها ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى المشكّلة في المناطق لهذا الغرض.