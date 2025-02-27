باكستان تطالب العراق بتخفيف القيود عن ربع مليون باكستاني لزيارة الاربعينية

وبحسب وسائل اعلام باكستاني، التقى رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني ورئيس وزراء باكستان السابق يوسف رضا جيلاني، بسفير لدى باكستان عباس لفتة في إسلام آباد لمناقشة الثنائي بين .وقال جيلاني إن 250 ألف حاج باكستاني يزورون سنويا لأداء فريضة الزيارة في الأماكن المقدسة، مبينا ان هناك حاجة ملحة لتبسيط الترتيبات الخاصة بالحجاج الباكستانيين.وأكد جيلاني على "الحاجة إلى تعزيز بين باكستان والعراق في القطاعات الرئيسية بما في ذلك الزراعة والتجارة والمياه والطاقة والتعليم والسياحة والدفاع".وودعا جيلاني أيضا إلى "رحلات مباشرة بين لتعزيز الاتصالات بين الشعبين، مشددا على أن الجانبين اتفقا على تعزيز "الدبلوماسية البرلمانية وتبادل الوفود".وفي العام الماضي اتفقت باكستان والعراق على عدة تدابير لتسهيل سفر الحجاج الباكستانيين إلى الأربعين، وشملت هذه التدابير تخفيف القيود على السفر وتشغيل رحلات خاصة وشن حملة صارمة على وكلاء السفر الذين يتقاضون رسوما مفرطة.وضجت وسائل اعلام محلية العام الماضي، بتصريح من الحكومة الباكستانية عن "اختفاء 50 الف باكستاني في العراق"، تبين انهم تسربوا في سوق العمل خلال الزيارة الاربعينية.