رد رسمي تركي على دعوة أوجلان لحل حزب العمال

وقال رئيس حزب العدالة والتنمية أفكان علاء، اليوم الخميس، إن "الحكومة تتوقع أن يمتثل حزب العمال الكردستاني لدعوة أوجلان".وأضاف أن "ستتحرر من القيود" إذا ألقى "العمال الكردستاني" السلاح، وحل نفسه".وكان أوجلان وجّه إلى حزبه بإلقاء السلاح وحل نفسه، ودعا عبر بيان ألقاه ممثلون عن حزب الديمقراطية الشعبية زاروه في سجنه بجزيرة مرمرة، الجماعات المسلحة كلها إلى إلقاء السلاح، قائلاً إنه يتحمل "المسؤولية التاريخية عن ذلك".