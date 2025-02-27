بيان عربي يخص "الانتهاكات الإسرائيلية" بحق سوريا

واعتبر في بيان له أن تلك "الاعتداءات السافرة" على الأراضي السورية تمثل "انتهاكًا صارخًا للسيادة السورية واستقلالها".وأكد أن هذه "الاعتداءات الهمجية والانتهاكات الممنهجة التي يقوم بها كيان الاحتلال تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة" وهي تأتي في إطار عدوان إسرائيلي مستمر على الأراضي السورية منذ سقوط النظام السوري السابق.وطالب الدولي ومجلس الأمن الدولي بالقيام بدوره بإلزام كيان الاحتلال بوقف هذه الانتهاكات، والانسحاب الكامل من الأراضي السورية المحتلة.وشدد على موقفه الداعم لسيادة واستقلالها ووحدة أراضيها، في ظل تلك الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.وشنت مساء يوم الثلاثاء غارات على منطقة الكسوة جنوب العاصمة السورية دمشق، كما توغلت آليات عسكرية إسرائيلية في قرية عين البيضا في ريف القنيطرة الواقعة في الجولان المحتل.