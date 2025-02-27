ترامب: الاتحاد الأوروبي ينتهج أسلوبا صعبا معنا

اعتبر الرئيس الأمريكي ترامب، الخميس، أن الاتحاد الأوروبي ينتهج أسلوبا صعبا مع بلاده في الشأن التجاري.



وقال ترامب، "سأناقش مع ستارمر (رئيس الوزراء البريطاني) الحرب في أوكرانيا والتجارة ومواضيع أخرى"، مضيفا "زيلنسكي سيزور البيت الأبيض يوم الجمعة وصفقة المعادن ستكون بمثابة دعم لأوكرانيا".

ولفت "نريد اتفاقا أولا قبل قوات حفظ السلام ولغاية الآن ليس لدينا اتفاق"، معتبرا أن "روسيا تتصرف بشكل جيد ونحن نتقدم بشكل جيد لتحقيق اتفاق السلام، ونعمل بجهد من أجل وقف الحرب بين وأوكرانيا".

وأضاف "الاتحاد الأوروبي ينتهج أسلوبا صعبا للغاية معنا في الشأن التجاري"، كاشفا "ستكون هناك رسوم جمركية إضافية على بقيمة 10%".