إقامة تمثال لكلب عسكري امريكي خدم في العراق وأدى 400 مهمة

كان كلبًا عسكريًا عاملاً وحصل على ميدالية ماريا ديكن المخصصة للحيوانات في الحرب العالمية الثانية، وهي أعلى جائزة تُمنح للحيوانات العسكرية التي تخدم في الصراع، حيث قام الكلب برحلتين في ورحلة في أفغانستان بين عامي 2006 و2012، وخلال فترة خدمته في الجيش قام بـ 400 مهمة، لكنه لم يمت ابدا، لكنه فقد ساقه اليسرى في انفجار اثناء القتال، وفي مهمته الأخيرة رقم 400 داس على عبوة ناسفة وفقد ساقه الامامية، لكنه نجا لمدة 6 سنوات أخرى قبل ان يموت.تعافى الكلب لوكا، وتقاعد، وعاش مع مالكه في توسكالوسا، وتوفي في عام 2018، وكان يبلغ من العمر 14 عامًا، وتم وضع الأساس الخرساني في حديقة المحاربين القدامى لتمثالها، والذي سيتم الكشف عنه قريبًا في غضون أسبوعين، تكريمًا لبطل عسكري معروف بالشجاعة والولاء، من المقرر أن يقام حفل إحياء ذكرى في 13 مارس الساعة 3 مساءً.