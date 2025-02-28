عراقي بين الجثث الأربع التي استلمتها إسرائيل من حماس.. ما القصة؟

وقالت وسائل الاعلام الإسرائيلية، ان الرجل يعمل نجارا ويدعى منتسور، ويبلغ من العمر 85 عاما ولديه 5 و12 حفيدا، وذهب من الاسرى لدى حركة حماس في 7 أكتوبر، مشيرة الى انها ليست المرة الأولى التي يتعرض لمواقف مشابه، بل واجه ذلك في عام 1941 عندما نجا من مذبحة الفرهود عام 1941.وولد منتسور في وكان اسمه لكن الجميع كانوا ينادونه اسعد، بحسب مقطع فيديو نشرته اسرته، بحسبما كشفت وسائل الاعلام الإسرائيلية.