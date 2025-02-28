حماس تعلن استعدادها للتنازل عن "حكم غزة" مقابل شرط وحيد

ونقلت شبكة "إن بي سي" نيوز الأميركية عن القيادي في حركة حماس باسم نعيم قوله إن الحركة مستعدة للتخلي عن السلطة السياسية وإدارة غزة، لكنها لن تنزع سلاحها دون إقامة فلسطينية مستقلة.واتهم القيادي في حماس بالعمل على تصعيد الموقف والعودة إلى الحرب من خلال رفضها بدء جولة مفاوضات المرحلة الثانية.