بعد إندونيسيا.. استراليا تبدأ رمضان غداً

يأتي هذا فيما أعلنت إندونيسيا أن السبت 1 مارس / اذار ، هو أول أيام شهر رمضان 2025.من ناحية أخرى أعلنت بروناي أن الأحد هو غرة شهر رمضان المبارك، وذلك بعد تعذر رؤية .ويترقب المسلمون في مختلف أنحاء العالم، الجمعة 28 فبراير / شباط 2025، رؤية شهر رمضان لتحديد غرة الشهر الفضيل للعام الهجري 1446 هـ، وسط توقعات فلكية بإمكانية اختلاف موعد الصيام بين بعض .ومن المتوقع أن تعلن بعض الإسلامية يوم السبت 1 مارس / اذار 2025 غرة الشهر الفضيل، بينما قد تتأخر دول أخرى ليكون الأحد 2 مارس / اذار 2025 هو أول أيام رمضان.