بعد الاشتباك.. زيلينسكي: شكرا للرئيس الأميركي والكونغرس والشعب الأميركي

وقال في منشور على منصة إكس: "شكرا للرئيس الأميركي والكونغرس والشعب الأميركي".كما تابع أن "أوكرانيا تحتاج إلى ودائم، مؤكدا أن بلاده تعمل من أجل ذلك تحديدا".من جانبه، أكد الأوكراني دنيش شميغال الجمعة أن "السلام من دون ضمانات مستحيل".وشدد عبر منصة اكس قائلاً: "الرئيس زيلينسكي على حق. فوقف إطلاق النار من دون ضمانات يفضي إلى احتلال روسي للقارة الأوروبية برمتها".كذلك رأى رئيس رسلان ستيفانتشوك أنه لا يحق لأحد أن ينسى أن هي المعتدية في هذه الحرب وأن أوكرانيا هي ضحية العدوان، وفق تعبيره.وقال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها إن الرئيس فولوديمير زيلينسكي "يملك الشجاعة والقوة للدفاع عن الحق".وكتب سيبيها في منشور على منصة إكس "إنه يدافع عن أوكرانيا وعن هدف السلام العادل والدائم. لقد كنا دائما وسنظل ممتنين لأميركا على دعمها".جاء هذا بعدما تحوّل اللقاء الذي استمر لـ50 دقيقة، بين الزعيمين إلى تلاسن حاد ومشّادة كلامية أمام الصحافيين وعدسات الكاميرات. إذ أخبر ترامب زيلينسكي أن تصريحاته تفتقر بشدة إلى الاحترام، متهماً إياه بأنه وضع نفسه في مأزق، وأنه لا يملك أي أوراق مساومة، قائلاً له "عليك أن تبدي الشكر".وقال ترامب موجهاً كلامه بغضب لزيلينسكي: "أنت تقامر باندلاع حرب عالمية ثالثة"، وتابع "لا تخبرنا بما يجب أن نفعله... أنت ضعيف بلا الولايات المتحدة".ثم تدخل ترامب جي دي فانس في الحديث موجهاً كلامه لزيلينسكي "أنتم تزجون بالكثير من الجنود إلى الحرب"، وقال "الأفعال أهم من الأقوال".كذلك أكد الرئيس الأميركي أن اتفاق وقف إطلاق النار في أوكرانيا "قريب نسبيا"، وذلك خلال استقباله نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، في البيت الأبيض.بالمقابل، قال الرئيس الأوكراني لترامب إنه لا ينبغي أن تكون هناك "تسويات" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بينما يتفاوض الطرفان لإنهاء الحرب بعد غزو موسكو.وأضاف زيلينسكي، الذي عرض على ترامب صورا لفظائع الحرب في اجتماع بالبيت الأبيض، أنه لا ينبغي أن تكون هناك "تسويات مع قاتل على أراضينا".وتابع قائلا "أعتقد أن الرئيس ترامب في صفنا".ثم وجّه زيلنسكي كلامه لفانس قائلاً: "تحدث معي باحترام".يشار إلى أن الرئيس الأوكراني كان غادر مع الوفد المرافق له من البيت الأبيض، وبقي ترامب داخله، وسط كلام تداوله الإعلام الأميركي قال إن الرئيس الأميركي طلب من نظيره المغادرة.بعد ذلك، قال مسؤول بالبيت الأبيض إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي غادر مقر الرئاسة الأميركية في وقت مبكر الجمعة، بعد اجتماع شائك في المكتب البيضاوي مع الرئيس دونالد ترامب.وأضاف أن زيلينسكي وترامب لم يوقعا على اتفاق المعادن.وذكر أن ترامب لا يستبعد التوصل إلى اتفاق شريطة أن تصبح أوكرانيا مستعدة لإجراء محادثة بناءة.وقال المسؤول إن الأمر متروك للأوكرانيين إذا كان من الممكن وضع موعد جديد للمؤتمر المشترك الذي جرى إلغاؤه مع بقاء زيلينسكي في الولايات المتحدة.