بـ100 الف دولار.. رجل يرمي عجلة بورش في القمامة رفضتها زوجته كهدية عيد الحب (صور)

وتناقلت وسائل اعلام عالمية، الحادثة التي تحولت الى نقاش كبير حول العالم، مع صور البورش ماكان التي تبلغ قيمتها حوالي 100 الف دولار وهي مرمية في حاوية كبيرة للقمامة، حيث اقدم الرجل على تدمير السيارة بعد أن رفضتها زوجته كهدية في .عثر على السيارة الفاخرة التي كان من المفترض ان تصلح الزواج المضطرب، ملقاة في حاوية نفايات كبيرة لمدة 12 يوما، ليتصدر الرجل عناوين الاخبار في مشهد مذهل من الإسراف والحزن الشديد.ووصف البعض رد الفعل الذي قام بها مبالغ به، فيما ناقش اخرون بعمق قضايا الحب والهدايا المادية والاستجابات المتطرفة، فيما تقول المعلومات انه بينما اشترى الرجل السيارة لإصلاح زواجه المضطرب، اعتبرت زوجته ذلك لفتة فارغة، وليس عملاً من أعمال الحب، وبسبب انزعاجه، ألقى بالبورش في بينما لا تزال مربوطة بشريط أحمر، كما تظهر العجلة وهي متضررة.