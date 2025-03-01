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اصبح أغنى رجل في العالم لمدة 90 دقيقة
دوليات
2025-03-01 | 02:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,567 شوهد
السومرية
نيوز – دولي
أودع مصرف "سيتي غروب" الأميركي عن طريق الخطأ 81 تريليون دولار في حساب أحد عملائه، بدلا من 280 دولارا، حسبما أفاد تقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز".
وحدث التحويل المالي الخاطئ في
نيسان
من العام الماضي، ولم ينتبه له موظف
مسؤول
عن الدفعات وآخر
مسؤول
عن التحقق من صحة المعاملات قبل الموافقة عليها، وفق المصدر ذاته.
وتمكن موظف ثالث في البنك من
اكتشاف
الدفعة بعد 90 دقيقة من تحويلها، وجرى عكس عملية التحويل بعد ساعات، وفق تقرير داخلي اطلعت عليه الصحيفة.
وذكر التقرير أن تحويل هذا المبلغ جاء بسبب خطأ في إدخال البيانات ونظام نسخ احتياطي بواجهة مستخدم غير ملائمة.
وقال المصرف لوكالة "فرانس برس" إن دفع هذه الأموال لم يكن ليحصل على أي حال، لأن البنك نفسه لا يملك هذا المبلغ.
وذكر "سيتي غروب" في رسالة بالبريد الإلكتروني، أن "ضوابط التحقيق (الخاصة به) حددت بسرعة خطأ في التحويل بين حسابين في المصرف وقمنا بعكس الإدخال".
وأشار المصرف إلى أن آلياته "كانت ستمنع أيضا خروج الأموال من البنك".
وأضافت المؤسسة: "بينما لم تكن هناك عواقب على البنك أو عميلنا، فإن هذه الحلقة تسلط الضوء على جهودنا المستمرة لمواصلة القضاء على العمليات اليدوية وأتمتة الضوابط".
وأخطر "سيتي غروب" السلطات المالية الأميركية بالدفعة الخاطئة، متحدثا عن "حادث كاد أن يؤدي إلى وقوع خطأ"، بحسب مصدر نقلت عنه صحيفة "فاينانشال تايمز".
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