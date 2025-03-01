مع انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق.. هل ستعود الحرب على غزة؟

وقال المتحدث باسم حماس قاسم، في بيان انه " الحركة مستمرة برفض تمديد المرحلة الأولى "بالصيغة التي تطرحها إسرائيل".وتابع قاسم: "الاحتلال يتحمل مسؤولية عدم بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة".وترغب في تمديد المرحلة الأولى، بينما تصر حماس على بدء المرحلة الثانية التي تعني فعليا نهاية الحرب.وتهدف محادثات المرحلة الثانية إلى التفاوض على إنهاء الحرب، بما في ذلك عودة جميع الرهائن المتبقيين في الذين لا يزالون على قيد الحياة، وانسحاب جميع القوات الإسرائيلية من قطاع .أما عودة الرهائن المتوفين المتبقين فستجري في المرحلة الثالثة.ووفقا لإسرائيل، هناك 59 رهينة متبقية، منهم 24 يعتقد أنهم لا يزالون على قيد الحياة.وبين رغبة في تمديد المرحلة الأولى التي استمرت 42 يوما، وإصرار حركة حماس على بدء المرحلة الثانية التي تعني فعليا انتهاء الحرب، يبدو استئناف الاتفاق الهش قد دخل محل الشك في المضي بانهاء الحرب.وشهدت المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، التي بدأت في 19 يناير، إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية، من بينهم 8 جثث، مقابل نحو ألفي سجين فلسطيني.ومن المفترض أن تبدأ الانسحاب من محور فيلادلفيا بين قطاع ومصر السبت، وأن تكمل الانسحاب في غضون 8 أيام.