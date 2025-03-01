ايران: العراق سيحصل على تصاريح مؤقتة لاستيراد الغاز

نيوز – دولي

أعلنت الحكومة الإيرانية، اليوم السبت، ان سيحصل على تصاريح مؤقتة لاستيراد الغاز.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الوطنية ونائب وزير النفط الايراني سعيد توكلي تصريح تابعته نيوز، ان "هناك أخبارا نشرت لمنع صادرات إلى يوم 8 آذار".

وأضاف ان "العراق يحصل دائما على تصاريح مؤقتة لاستيراد الغاز الإيراني حتى يتمكن من الحصول على هذا الغاز في بلاده، وافتراضنا هو أن هذا سيتكرر وسيحدث استثناء".

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء العراقية، خلال الأيام الأخيرة، أن الإعفاء من العقوبات الأميركية لواردات الغاز الإيراني سينتهي في 8 آذار المقبل.

وبحسب هذا المسؤول، فإن وزارة الكهرباء لم تتلق حتى الآن أي إخطار من بشأن وقف استيراد الغاز الإيراني، ومن الممكن أن تتمكن الحكومة العراقية من الحصول على إعفاء جديد. قد يكون لدينا خطط حتى لو لم يتم تجديدها.