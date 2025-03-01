بشأن نفوذها في العراق.. طهران ترد على تصريحات انقرة

وقال بقائي في معرض رده على الوزير التركي "نحن ثابتون على مواقفنا ولا نغيّر يوميًا سياستنا إلى أخرى، وخطأ كبير عدم رؤية الأدوار الواضحة والخفية لأمريكا وإسرائيل في التطورات الإقليمية"، وأشار إلى أن إيران كانت "أول عارضت وتصدت للانقلاب في تركيا".أوضح بقائي "لولا الطعنات في الظهر، لم يكن ليتجرأ أحد بالحديث عن التهجير القسري لشعب فلسطين من غزة وضم الضفة الغربية".وتابع المسؤول الإيراني أن "الجمهورية الإسلامية لم تكن لها تطلعات إقليمية خلال العقود الخمسة الماضية، وكنا من أوائل التي رحّبت بإلقاء حزب العمال الكردستاني التركي السلاح".وكان وزير الخارجية التركي قد قال في تصريحات تلفزيونية إن إيران "دفعت ثمنًا باهظًا للحفاظ على نفوذها في وسوريا، ومع ذلك، كانت مكاسبها ضئيلة مقارنة بالتكاليف".وقال فيدان، الذي شغل منصب رئيس الاستخبارات التركية لمدة تقارب 8 سنوات، بأنه قد نقل هذا التقييم إلى قائد فيلق القدس قاسم سليماني، الذي قُتل في غارة أمريكية بطائرة مسيّرة بالقرب من مطار بغداد الدولي في يناير 2020.وأوضح فيدان أن الاستراتيجية الإقليمية لإيران لم تحقق أهدافها، وأن الديناميكيات الجيوسياسية المتغيرة أجبرت طهران على إعادة تقييم دورها.