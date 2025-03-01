ترامب يجري فحصا طبيا الشهر المقبل

قال طبيب الرئيس الأمريكي في مذكرة وزعها إن الرئيس سيخضع لفحص طبي روتيني سنوي في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني الشهر المقبل.

وأضاف الطبيب شون باربابيلا "سيتم الإعلان عن موعد فحصه الطبي للجمهور في الأسابيع القليلة المقبلة".



وفي 20 يناير الماضي، أدى في مقر بالعاصمة واشنطن، اليمين رئيسا للولايات المتحدة، ليصبح الرئيس الأميركي الـ47.