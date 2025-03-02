الرياض ثم القاهرة.. الرئيس اللبناني يبدأ أولى محطاته الخارجية

ويعتبر هذا التحرك الخارجي الأول للرئيس عون وكان قد تلقى دعوة في يناير الماضي من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لزيارة المملكة.وكانت المصرية قد أعلنت في وقت سابق أن القاهرة ستستضيف العربية الطارئة حول تطورات القضية الفلسطينية يوم 4 مارس، وذلك بعد أن كان مقررا عقدها في 27 فبراير.وانتخب اللبناني في 9 يناير الماضي، قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية، ليكون الرئيس الـ14 للبلاد بعد شغور المنصب منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في أكتوبر 2022.