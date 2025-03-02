مقابل استعادة الأسد وأموال "مودعة في موسكو".. نقاش لابقاء القواعد الروسية في سوريا

ونقلت رويترز عن 8 مصادر سورية وروسية ودبلوماسية، عن تفاصيل اللقاء، حيث اشارت الى ان اللقاء شهد الحديث عن مستقبل الأسد، وإعادة الأموال السورية المزعومة الموجودة في روسيا.ونقلت رويترز عن مصدر، قوله ان "الشرع سعى خلال الاجتماع الذي عقد في 29 يناير/كانون الثاني في دمشق إلى إلغاء القروض المبرمة مع روسيا في عهد الأسد".وقال أحد المصادر إن "المسؤولين السوريين أثاروا خلال اللقاء الذي استمر ثلاث ساعات مع وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف قضية رئيسية أخرى، وهي عودة الأسد إلى سوريا، ولكن بشكل عام فقط، مشيرين إلى أنها ليست عقبة كبيرة أمام إعادة بناء العلاقات، وقال مصدر روسي رفيع المستوى إن روسيا لن توافق على تسليم الأسد، ولم يُطلب منها ذلك.ودعا الشرع أيضا إلى إعادة الأموال السورية التي تعتقد حكومته أن الأسد أودعها في موسكو، لكن الوفد بقيادة وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف نفى وجود مثل هذه الأموال، وفقا لدبلوماسي مقيم في مطلع على المحادثات.