وضعنا أسوأ من حرب الثمانين مع العراق.. بزشكيان يكاشف الإيرانيين بالحقيقة

وقال بزشكيان: "لم أرغب في قول كلام من شأنه أن يسبب خيبة الأمل، نحن في حرب شاملة مع العدو، وهم يفرضون علينا ضغوط اقتصادية، والوضع اليوم أسوأ من حرب 8 سنوات مع العراق".وأضاف انه "عندما تولينا الحكومة كان على وزارة والعلاج والتعليم الطبي دين قدره 90 ألف مليار تومان، وكان على وزارة الطاقة دين قدره 120 بالمئة، ومنذ اليوم الأول لنشاطها واجهت حكومتي قضايا مثل استشهاد اسماعيل هنية في طهران وقضايا غزة ولبنان وترامب وغيرها، نحن في حرب واسعة النطاق مع العدو".وأكد بزشكيان انه "بتوقيع ترامب، تُركت مجموعة كاملة من ناقلات النفط وسفن الغاز التابعة لإيران عالقة على المياه، وهي تفكر في كيفية إيصال الطاقة إلى وجهتها"، مبينا ان "هناك 6 مليارات دولار ديون على قطر لا تقوم بدفعها بسبب العقوبات وكذلك الامر مع وتركيا، ودول أخرى مدينة لإيران ولم تسدد ديونها".