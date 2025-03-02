العثور على مستودع سري للذخائر في سوريا (صور)

أعلنت السورية، اليوم الاحد، عن مصادرة إدارة الأمن العام، مستودعا يحتوي على ذخائر هاون بمختلف العيارات في بلدة كفر عبد بريف حمص بوسط البلاد.

وذكرت السورية، في منشور على صحفتها بموقع "فيسبوك" أن "مديرية أمن حمص تمكنت من ضبط مستودع ذخائر هاون بعد عمليات رصد وتحريات دقيقة، مشيرة إلى أنه تم مصادرة الذخائر بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين".وأشار تلفزيون إلى إحباط إدارة الأمن الداخلي في محافظة حمص في وقت سابق، محاولة تهريب شحنة أسلحة نحو الأراضي اللبنانية، عبر أحد المعابر غير في منطقة تلكلخ بالريف الغربي، مشيرا إلى أنه تم إلقاء القبض على المتورطين بهذه المحاولة.وكثفت السورية خلال الفترة الماضية عملياتها الأمنية في مختلف المحافظات، مستهدفة فلول نظام الأسد، الذين كثفوا تحركاتهم في بعض المناطق.وشهدت عدة مناطق، ولا سيما في ريف دمشق وحمص وطرطوس، عمليات أمنية واسعة أسفرت عن اعتقال عدد من العناصر المسلحة، وتحييد آخرين خلال اشتباكات.وتؤكد التقارير الأمنية أن هذه المجموعات عملت على استهداف قوات الجيش والأمن السوري في محاولة لإثارة الفوضى، مستغلة طبيعة بعض المناطق الجغرافية الصعبة للاختباء وإعادة تنظيم صفوفها.