بالأسماء.. الرئاسة السورية تصدر قرارا بتشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري

نيوز – دولي

أعلنت الرئاسة السورية اليوم الأحد، صدور قرار رئاسي بتشكيل خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري.

وقالت الرئاسة السورية في بيان:

انطلاقا من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أساس سيادة القانون، وبناءً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وبهدف إعداد الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية، يقرر رئيس الجمهورية ما يلي:

المادة (1): تُشكّل من الخبراء التالية أسماؤهم:

1- د. عبد الحميد العواك.

2- د. ياسر الحويش.

-3د. إسماعيل الخلفان.

-4د. ريعان كحيلان.

5- ال. محمد رضا جلخي.

6- د. أحمد قربي.

7- د. بهية مارديني.

المادة (2): تتولى اللجنة مهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في الجمهورية العربية السورية.

المادة (3) ترفع اللجنة مقترحها إلى رئيس الجمهورية.

هذا وخلص مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي أطلق في الأسبوع الأخير من شباط، إلى 18 مخرجا، بينها:

-الإسراع بإعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية، ويضمن سد الفراغ الدستوري، بما يسرع عمل أجهزة الدولة السورية.

-ضرورة الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي المؤقت، الذي سيضطلع بمهام السلطة التشريعية، وفق معايير الكفاءة والتمثيل العادل.

-تشكيل دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد، يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة والمؤسسات.

وكان قد أكد الرئيس السوري أحمد الشرع في كانون الاول (قبل توليه الرئاسة) أنه من المبكر الحديث عن شكل الدولة في سوريا قبل صياغة الدستور، مشيرا إلى أنه "تمت الإطاحة بدكتاتورية عمرها 54 عاما في 11 يوما".