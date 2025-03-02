بعد مشادته مع زيلينسكي.. محتجون يحاصرون نائب ترامب

وحمل المتظاهرون لافتات لدعم أوكرانيا، بينما لوح آخرون مناهضون للحرب بأعلام فلسطينية أو لافتات لدعم حقوق المهاجرين.وتجمع المتظاهرون في عدة مواقع في المنطقة، بما في ذلك على جانبي الطريق رقم 100 في وايتسفيلد.وعلى الرغم من أن المظاهرات كانت مقررة قبل أيام، إلا أنها اكتسبت زخما بسبب المواجهة الساخنة في المكتب البيضاوي يوم الجمعة، بين فانس والرئيس دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث انتقد فانس الرئيس زيلينسكي بسبب تحديه تأكيدات ترامب بأن الرئيس فلاديمير بوتين يمكن الوثوق به.وكان الرئيس ترامب قد هدد، في البيت الأبيض، زيلينسكي بالتخلي عن أوكرانيا في حربها ضد إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع بوتين.ووجه ترامب اتهامات خطيرة إلى الرئيس الأوكراني أمام الكاميرات التي كانت تبث الحدث في المكتب البيضاوي، متهما إياه بـ"المقامرة بحرب عالمية ثالثة"، مؤكدا على أن زيلينسكي عليه إبداء المزيد من الامتنان.وفشل الطرفان في توقيع اتفاق بشأن استغلال المواد الخام الأوكرانية، كما تم إلغاء مؤتمر صحفي مشترك.وقالت تيكلا فان هوفين وهي متظاهرة من ووتربري بحسب قناة "دبليو سي ايه اكس" "فليذهب للتزلج في لأن جيه دي فانس ليس لديه أصدقاء في فيرمونت ، لكن لديه الكثير من الأصدقاء في روسيا، لذلك يجب عليه الذهاب إلى هناك لقضاء إجازة".وقد وصل فانس وعائلته إلى فيرمونت قبيل نهاية الأسبوع من أجل التزلج في منتجع "شوجربوش" في وارين.