دوي انفجار قنابل صوتية في منطقة المزة بدمشق

نيوز – دولي

أكدت مصادر محلية في العاصمة السورية دمشق، سماع دوي انفجار في منطقة المزة مساء اليوم الاحد.

وأوضحت في العاصمة السورية أن الانفجارات في المزة دمشق ناتجة عن قنابل صوتية داخل حي سكني.

وتأتي الانفجارات في ظل وضع متوتر في العاصمة السورية مع استهدافات إسرائيلية متكررة لدمشق ومحيطها.

يذكر أنه يوم الثلاثاء الماضي، استهدفت طائرات حربية إسرائيلية محيط منطقة الكسوة جنوبي العاصمة دمشق.

وقالت وسائل إعلامية إن غارات اسرائيلية استهدفت محيط بلدة إزرع بريف درعا أقصى جنوب .

وفي المقابل، قالت "القناة 14" العبرية إن الجيش أغار على قواعد عسكرية كانت تخدم الجيش السوري سابقا ودمر وسائل قتالية في دمشق.