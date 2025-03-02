المفوضية الأوروبية تدعو إلى إعادة تسليح أوروبا

وجاءت تصريحاتها خلال مشاركتها في محادثات البريطاني كير ستارمر بشأن الحرب في أوكرانيا، والتي عقدت في .وفي حديثها للصحفيين داخل لانكستر هاوس، قالت فون دير لاين: "الدول الأعضاء بحاجة إلى مساحة مالية أكبر من أجل تعزيز قدراتها الدفاعية."وأضافت: "نريد أن تعرف أننا مستعدون للدفاع عن الديمقراطية".وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التحديات الأمنية في أوروبا، وزيادة الضغوط الأميركية على الأعضاء لتعزيز إنفاقها الدفاعي، حيث تلمح إلى سحب مظلتها الدفاعية عن أوروبا.