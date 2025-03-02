ظريف يستقيل من منصبه مساعدا للرئيس الإيراني

قدم محمد استقالته من منصبه مساعدا للرئيس الإيراني بزشكيان.

وقالت وكالة أنباء الإيرانية، إن "محمد من منصبه مساعدا للرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية".

وسبق أن أعلن ظريف، العام الماضي، عن تقديم استقالته كمساعد للرئيس الإيراني احتجاجاً على قائمة الوزراء التي قدمها الرئيس الايراني بزيشكيان إلى البرلمان، إلا أنه تراجع عن استقالته بعد أيام.