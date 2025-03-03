6 جرحى وقتيل بعملية طعن وإطلاق نار في اسرائيل

وذكرت الوسائل، ان " النتائج الأولية تشير الى وقوع قتيل على الأقل، و6 جراء عملية إطلاق النار في حيفا".وأضاف، ان "الانباء تؤكد مقتل احد منفذي العملية وجاري البحث عن الشخص الاخر".وكانت القوات الصهيونية قد أغلقت ساحة العملية لإزالة أي مخاوف أخرى قد تحصل خلال الساعات المقبلة.