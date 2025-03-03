رويترز: سيارة تدهس حشدا من الناس في ألمانيا

ولم تكشف "رويترز" المزيد من التفاصيل.شهدت ألمانيا، الشهر الماضي، حادث دهس، بعد أن اصطدمت سيارة، بمجموعة من الأشخاص، وأعلنت الشرطة إصابة عدة أشخاص بجروح، ولا تزال خلفية الحادث غير واضحة، بحسب موقع "تاجز شاو" الألماني.