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ليلة الأوسكار.. هزة أرضية مفاجئة تضرب هوليوود
دوليات
2025-03-03 | 08:25
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
412 شوهد
بعد ساعات من فوز فيلم Anora بجائزة أفضل فيلم في ليلة مليئة بالجوائز، شهدت
هوليوود
هزة أرضية بقوة 3.9 درجات على مقياس ريختر، شمال مسرح دولبي.
وقع الزلزال في
تمام
الساعة 10:13 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ، أي بعد ثلاث ساعات من
تسليم
آخر جوائز الأوسكار، ولم يتم تسجيل أي إصابات أو أضرار مباشرة، بينما أفاد بعض الحاضرين في حفلات ما بعد الأوسكار بأنهم لم يشعروا بالهزة.
تم تحديد مركز الزلزال على بعد 1.4 ميل شرق-جنوب شرق نورث هوليوود، و1.7 ميل شمال مدينة يونيفرسال، و2.5 ميل شرق- شمال شرق استوديو سيتي، وعلى عمق 9.5 أميال. وقد شعر السكان بالهزة في مناطق بعيدة مثل سانتا مونيكا غربًا ولوس فيليز شرقًا.
صرّحت المتحدثة باسم إدارة الإطفاء في
مقاطعة
لوس أنجلوس، مارجريت ستيوارت، بأنه لم يتم إرسال فرق تفتيش إلى المنطقة للتحقق من الأضرار في البنية التحتية، إذ عادةً ما يتم تنفيذ مسح استراتيجي بري وجوي وبحري عقب وقوع الزلازل.
وحتى الساعة 10:45 مساءً، لم يبلغ المسح الجيولوجي الأمريكي عن أي هزات ارتدادية.
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