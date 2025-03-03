ليلة الأوسكار.. هزة أرضية مفاجئة تضرب هوليوود

وقع الزلزال في الساعة 10:13 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ، أي بعد ثلاث ساعات من آخر جوائز الأوسكار، ولم يتم تسجيل أي إصابات أو أضرار مباشرة، بينما أفاد بعض الحاضرين في حفلات ما بعد الأوسكار بأنهم لم يشعروا بالهزة.تم تحديد مركز الزلزال على بعد 1.4 ميل شرق-جنوب شرق نورث هوليوود، و1.7 ميل شمال مدينة يونيفرسال، و2.5 ميل شرق- شمال شرق استوديو سيتي، وعلى عمق 9.5 أميال. وقد شعر السكان بالهزة في مناطق بعيدة مثل سانتا مونيكا غربًا ولوس فيليز شرقًا.صرّحت المتحدثة باسم إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس، مارجريت ستيوارت، بأنه لم يتم إرسال فرق تفتيش إلى المنطقة للتحقق من الأضرار في البنية التحتية، إذ عادةً ما يتم تنفيذ مسح استراتيجي بري وجوي وبحري عقب وقوع الزلازل.وحتى الساعة 10:45 مساءً، لم يبلغ المسح الجيولوجي الأمريكي عن أي هزات ارتدادية.