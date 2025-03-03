إطلاق نار خلال كرنفال "ماردي غرا" في لويزيانا الأمريكية

نيوز – دولي

أصيب 5 أشخاص بإطلاق للنار خلال عرض كرنفال "ماردي غرا" في مدينة فرانكلينتون بولاية لويزيانا الأمريكية، وفقا لوسائل إعلام محلية عن الشرطة.

وتم اعتقال المشتبه فيه، وهو جايمريان البالغ من العمر 18 عاما، بتهمة خمس محاولات قتل من الدرجة الجرمية الأولى.

ووقع الحادث بالقرب من مسار العرض، حيث تعتقد الشرطة أن إطلاق النار مرتبط بمشاجرات بين عصابات محلية.

وأفادت التقارير أن ثلاثة من المصابين ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفى، بينهم واحد في حالة حرجة، واثنان في حالة مستقرة ولكن تحت الإشراف الطبي. فيما تم تخريج المصابين الآخرين بعد تلقي العلاج.

وفي حادث منفصل، ألقت الشرطة القبض على اثنين من القصّر الذين عُثر عليهم يحملون أسلحة نارية على طول مسار العرض داخل منطقة مدرسية.

وقد وقع هذا الحادث قبل إطلاق النار الذي أسفر عن إصابة الخمسة أشخاص.

كما تعاملت الشرطة مع شخص آخر كان يحمل بندقية من طراز AR-15، وذلك بعد ورود تقارير عن وجود تهديد محتمل. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا الحادث مرتبطا بإطلاق النار اللاحق.