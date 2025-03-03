بالصور.. انفجار قرب الحدود العراقية

نيوز – دولي

أفادت الوكالة السورية للأنباء "سانا"، بإصابة عدد من المدنيين بجروح جراء انفجار مجهول السبب حتى الآن في مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، شرقي البلاد.

وذكر "تلفزيون سوريا" أن "الانفجار وقع قرب دوار المصرية في البوكمال، وأظهرت الصور المتداولة اندلاع النيران في مكان الانفجار، وإطفائها من قبل الجهات المختصة".

والبوكمال مدينة سورية ومركز منطقة البوكمال في محافظة دير الزور، تقع على الضفة لنهر الفرات، وهي منطقة حدودية يمر عبرها نهر الفرات، وهي آخر نقطة للنهر في سوريا قبل أن يدخل الأراضي العراقية.