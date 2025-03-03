تعليق أميركي يخص زيلينسكي: نحتاج أن نسمع بندمه

وأضاف والتز، وفق قناة "فوكس نيوز": "ما بدا لنا واضحا خلال الاجتماع مع زيلينسكي أنه غير مستعد للسلام، ونحتاج أن نسمع منه أنه نادم على ما فعل، وأنه سيوقع الاتفاق ويلتزم بمسار وقف الحرب".وأكمل: "الرئيس كان واضحا الجميع سيقدم تنازلات لوقف الحرب، على زيلنسكي اتخاذ الخطوات اللازمة ومنح التنازلات اللازمة لذلك".وتابع: "دعمنا وذخيرتنا ومحفظتنا غير دائمين للأبد، وسنختبر الطرفين والأوكراني بشأن جديتهم واستعدادهما لتقديم التنازلات اللازمة".والجمعة، شهد المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، مواجهة وصفت بـ"التاريخية"، بين الرئيس الأميركي ونظيره الأوكراني، انتهت بمغادرة الأخير بشكل مبكر بعد تصاعد التوتر بين الطرفين.وبدأت المواجهة عندما كان الرئيسان يتحدثان أمام وسائل الإعلام، قبل أن تتصاعد لهجتهما بشكل ملحوظ. وكان ونائبه جيه دي فانس يتبادلان الحديث مع زيلينسكي، قبل أن يتهم فانس الرئيس الأوكراني بالقيام بجولات دعائية. وردّ زيلينسكي بدعوة فانس لزيارة أوكرانيا، الأمر الذي لم يلقَ ترحيبا من الأخير.بدوره، صعّد من حدة خطابه قائلا: "أنت تقامر بإشعال حرب عالمية ثالثة.. إما أن تبرم اتفاقا أو أننا سنبتعد"، مضيفا: "أنت لا تتصرف على الإطلاق وكأنك ممتن. هذا ليس تصرفا لطيفا".