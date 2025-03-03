انفجار ضخم يهز طرطوس السورية

أعلنت وسائل إعلام سورية، اليوم الاثنين، عن وقوع انفجار ضخم هز مدينة طرطوس على الساحل السوري.





وأضافت: "توقعات بحصول عدوان اسرائيلي على نقطة عسكرية قريبة من أوتوستراد طرطوس بانياس عند بلاطة غربية". وأشارت صحيفة "الوطن" السورية إلى أن الدخان يتصاعد عند بلاطة غربية.وأضافت: "توقعات بحصول عدوان اسرائيلي على نقطة عسكرية قريبة من أوتوستراد طرطوس بانياس عند بلاطة غربية".

الى ذلك، قالت هيئة البث الإسرائيلية، "هجوم إسرائيلي على ميناء طرطوس شمال سوريا".