أبرزها "اتفاق الطائف".. مخرجات البيان المشترك في ختام زيارة عون إلى الرياض

وفي بيان مشترك صدر في ختام زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى الرياض، شدد الجانبان على "أهمية التطبيق الكامل لاتفاق الطائف، وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، وبسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، وحصر السلاح بيد اللبنانية، والتأكيد على الدور الوطني للجيش اللبناني، وأهمية دعمه، وضرورة انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية".واتفق الجانبان على "البدء بدراسة المعوقات التي تواجه استئناف التصدير من الجمهورية اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية، والإجراءات اللازمة للسماح للمواطنين بالسفر إلى الجمهورية اللبنانية".وأكد الجانبان أهمية تطبيق ما جاء في خطاب القسم الرئاسي الذي ألقاه عون بعد انتخابه وأعلن فيه رؤيته للبنان واستقراره، ومضامين البيان الوزاري، واتفق الجانبان على ضرورة تعافي الاقتصاد اللبناني وتجاوزه لأزمته الحالية، والبدء في الإصلاحات المطلوبة دوليًا وفق مبادئ الشفافية وتطبيق القوانين الملزمة.وفي ختام الزيارة، أعرب عون عن شكره وتقديره للملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على ما لقيه والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.وقد وجه عون، دعوة لولي العهد لزيارة لبنان، من جانبه أعرب بن سلمان عن تقديره لهذه الدعوة والترحيب بها.