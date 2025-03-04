كندا تهدد بقطع الكهرباء عن ولايات أمريكية

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
أهل الخطايا
من
12:15 PM
الى
01:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
هزة أرضية على الحدود العراقية الايرانية
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-518281-638766784452719304.jpg
كندا تهدد بقطع الكهرباء عن ولايات أمريكية
دوليات
2025-03-04 | 04:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,294 شوهد
السومرية
نيوز – دولي
هدد رئيس وزراء
مقاطعة
أونتاريو الكندية دوغ فورد بقطع إمدادات الكهرباء عن عدد من الولايات الأمريكية الحدودية ردا على الرسوم الجمركية التي فرضتها
واشنطن
على الواردات الكندية.
وقال فورد خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "سنستخدم كل الأدوات المتاحة لدينا في إذا حاولوا الإضرار بأونتاريو، سأرد بقوة وسأفعل ما بوسعي بما في ذلك قطع الكهرباء عنهم، وسأفعل ذلك وأنا أبتسم".
وأضاف: "كما أدعو جميع المقاطعات الأخرى كيبيك ومانيتوبا وكولومبيا
البريطانية
إلى
التنسيق
والتحرك بشكل مشترك، إن كانوا يريدون الضغط علينا، سنرد عليهم بقوة مضاعفة".
هذا وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي
دونالد
ترامب
في وقت سابق عن بدء تطبيق الرسوم الجمركية التي كانت قد وعدت بها ضد كندا والمكسيك.
وفي سياق متصل، أفادت التقارير بأن
الولايات المتحدة
بدأت يوم الثلاثاء بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات السلع القادمة من كندا والمكسيك، بالإضافة إلى رسوم إضافية بنسبة 10% على المنتجات القادمة من
الصين
.
وبررت الإدارة الأمريكية هذه الخطوة بأنها تأتي في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب مادة الفنتانيل.
وأكد المسؤولون أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني والتصدي للتهديدات التي تشكلها الدول المجاورة.
من جانبه، أكد
ترامب
أن الرسوم الجمركية ستدخل حيز التنفيذ دون استثناءات، مضيفاً أن "لا فرص أمام المكسيك أو كندا لتجنب الرسوم".
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مقالات ذات صلة
كندا تصدر تصريحا مفاجئا بشأن الولاية الـ51 لامريكا
00:13 | 2025-02-08
تنويه بقطع الماء عن النجف ودعوة للمواطنين بملء الخزانات وترشيد الاستهلاك
02:03 | 2025-02-26
السوداني يبحث مع سيناتورة أمريكية تعزيز التعاون بين العراق والولايات المتحدة
08:01 | 2025-02-15
14 ولاية أمريكية ترفع دعاوى ضد ترامب وماسك
03:24 | 2025-02-14
كندا
ولايات
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
ما سيشهده العراق الليلة
محليات
47.44%
11:55 | 2025-03-03
ما سيشهده العراق الليلة
11:55 | 2025-03-03
أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
20.21%
04:15 | 2025-03-03
أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
04:15 | 2025-03-03
خبر يهم المتقاعدين: راجعوا منافذ الصرف
محليات
17.18%
02:55 | 2025-03-04
خبر يهم المتقاعدين: راجعوا منافذ الصرف
02:55 | 2025-03-04
كاتب مسلسل "معاوية" يخرج عن صمته
فن وثقافة
15.18%
10:38 | 2025-03-03
كاتب مسلسل "معاوية" يخرج عن صمته
10:38 | 2025-03-03
المزيد
أحدث الحلقات
ناس برمضان
الصدرية بغداد - الحلقة ٣ | رمضان 2025
18:00 | 2025-03-03
ناس برمضان
الصدرية بغداد - الحلقة ٣ | رمضان 2025
18:00 | 2025-03-03
من الأخير
محمد جميل المياحي محافظ واسط - حلقة ٣ | الموسم 2
17:00 | 2025-03-03
من الأخير
محمد جميل المياحي محافظ واسط - حلقة ٣ | الموسم 2
17:00 | 2025-03-03
ليلة رمضانية
ريزان شيخ دلير - الحلقة ٣ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-03
ليلة رمضانية
ريزان شيخ دلير - الحلقة ٣ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-03
قطع وريد
الحلقة ٣ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-03
قطع وريد
الحلقة ٣ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-03
بال 90
من شارع الرواد اتحمل اني..صغير اني..منو اني؟ - الحلقة ٣ | الموسم 3
14:00 | 2025-03-03
بال 90
من شارع الرواد اتحمل اني..صغير اني..منو اني؟ - الحلقة ٣ | الموسم 3
14:00 | 2025-03-03
أهل الخطايا
حلقة ٣ | رمضان 2025
13:15 | 2025-03-03
أهل الخطايا
حلقة ٣ | رمضان 2025
13:15 | 2025-03-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ آذار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-03-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ آذار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-03-03
زار رمضان
لحظات ممتعة في سوق الدورة - الحلقة ٣ | رمضان 2025
11:45 | 2025-03-03
زار رمضان
لحظات ممتعة في سوق الدورة - الحلقة ٣ | رمضان 2025
11:45 | 2025-03-03
العراق في دقيقة
03-03-2025 | 2025
12:30 | 2025-03-03
العراق في دقيقة
03-03-2025 | 2025
12:30 | 2025-03-03
الله بالخير
الله بالخير روح العطاء - الحلقة ٣ | الموسم 2
11:05 | 2025-03-03
الله بالخير
الله بالخير روح العطاء - الحلقة ٣ | الموسم 2
11:05 | 2025-03-03
الأكثر مشاهدة
ناس برمضان
الصدرية بغداد - الحلقة ٣ | رمضان 2025
18:00 | 2025-03-03
ناس برمضان
الصدرية بغداد - الحلقة ٣ | رمضان 2025
18:00 | 2025-03-03
من الأخير
محمد جميل المياحي محافظ واسط - حلقة ٣ | الموسم 2
17:00 | 2025-03-03
من الأخير
محمد جميل المياحي محافظ واسط - حلقة ٣ | الموسم 2
17:00 | 2025-03-03
ليلة رمضانية
ريزان شيخ دلير - الحلقة ٣ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-03
ليلة رمضانية
ريزان شيخ دلير - الحلقة ٣ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-03
قطع وريد
الحلقة ٣ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-03
قطع وريد
الحلقة ٣ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-03
بال 90
من شارع الرواد اتحمل اني..صغير اني..منو اني؟ - الحلقة ٣ | الموسم 3
14:00 | 2025-03-03
بال 90
من شارع الرواد اتحمل اني..صغير اني..منو اني؟ - الحلقة ٣ | الموسم 3
14:00 | 2025-03-03
أهل الخطايا
حلقة ٣ | رمضان 2025
13:15 | 2025-03-03
أهل الخطايا
حلقة ٣ | رمضان 2025
13:15 | 2025-03-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ آذار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-03-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ آذار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-03-03
زار رمضان
لحظات ممتعة في سوق الدورة - الحلقة ٣ | رمضان 2025
11:45 | 2025-03-03
زار رمضان
لحظات ممتعة في سوق الدورة - الحلقة ٣ | رمضان 2025
11:45 | 2025-03-03
العراق في دقيقة
03-03-2025 | 2025
12:30 | 2025-03-03
العراق في دقيقة
03-03-2025 | 2025
12:30 | 2025-03-03
الله بالخير
الله بالخير روح العطاء - الحلقة ٣ | الموسم 2
11:05 | 2025-03-03
الله بالخير
الله بالخير روح العطاء - الحلقة ٣ | الموسم 2
11:05 | 2025-03-03
اخترنا لك
انطلاق القمة العربية الطارئة في القاهرة
09:18 | 2025-03-04
تركيا.. استدعاء القائم بالأعمال الإيراني
08:46 | 2025-03-04
"ستعرضها في القمة العربية".. مسودة خطة مصر لإعمار غزة
06:25 | 2025-03-04
اثر دعوةِ اوجلان للسلام... نواب يطالبون بانهاء تواجد القوات التركية
06:01 | 2025-03-04
من جديد.. البابا فرنسيس يتعرض لأزمتين حادتين في الجهاز التنفسي
04:43 | 2025-03-04
تصاعد الحرب التجارية.. الصين وكندا تردان على رسوم ترامب بالمثل
04:20 | 2025-03-04
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
استطلاعات
هل تؤيد حضور أحمد الشرع القمة العربية في بغداد؟
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.