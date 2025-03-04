انطلاق القمة العربية الطارئة في القاهرة

وستبحث خطة التعافي المبكر وإعادة قطاع غزة والتطورات الأخيرة في القطاع.وبدأ القادة العرب، أمس الاثنين، في التوافد على القاهرة، للمشاركة في القمة، بعد موجة رفض ودولي لمقترحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة، وتصريحات الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول إمكانية إقامة فلسطينية داخل السعودية، وهو ما قوبل باستهجان واسع.ومنذ 25 كانون الاول الماضي، يروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل والأردن، وهو ما رفضته البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية.وبحسب وسائل إعلام مصرية، بلورت خطة عربية شاملة لإعادة غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، خشية تصفية القضية الفلسطينية، وتعتزم عرضها على قمة الثلاثاء.