الشرع من قمة القاهرة: ما يحدث في غزة جرس إنذار

اعتبر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، الثلاثاء، أن ما يحدث اليوم في جرس إنذار للجميع، فيما أشار الى أن لم تتوقف عن انتهاك حقوق الشعب السوري.

وقال الشرع في له خلال قمة القاهرة الطارئة، "عودتنا إلى الجامعة العربية تأكيد على أن ستسعى لتعزيز أمن واستقرار المنطقة".

وأضاف "نرى اليوم محاولات جديدة لفرض حلول تسعى لإعادة رسم خرائط المنطقة على حساب دم الفلسطينيين"، معتبرا أن "الدعوة لتهجير الفلسطينيين تهديد للأمة العربية بأسرها".

ولفت الشرع الى أن "التهجير مشروع أوسع يسعى لاقتلاع الفلسطينيين من أرضهم"، مضيفا أن "ما يحدث اليوم في جرس إنذار لنا جميعا وعلى العربية مواقفها وتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني".

وتابع "إسرائيل لم تتوقف عن انتهاك حقوق الشعب السوري"، مشددا "انتهاكات في تهديد للسلام في المنطقة برمتها".