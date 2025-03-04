الحوثيون يعلنون إسقاط "مسيرة" أمريكية

أعلنت جماعة في (الحوثيون)، مساء الثلاثاء، عن إسقاط "مسيرة" أمريكية في محافظة .

وقالت الجماعة، "أسقطنا مسيرة أمريكية من طراز إم كيو 9 خلال تنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة الحديدة".

وأضافت أن "المسيرة هي الـ15 التي ننجح في إسقاطها خلال الفتح الموعود والجهاد المقدس"، مشددة "مستمرون في تنفيذ مهامنا الدفاعية للتصدي لأي عدوان على بلدنا ونتابع التحركات المعادية في البحر وبحر ومستعدون للتعامل مع أي تطورات".