مسؤول إيراني: ظريف لم يستقل بل تم استبعاده

وعبر حسابه على منصة "إكس"، كتب ساسان كريمي: "الدكتور لن يعود إلى منصب الاستراتيجية للرئيس، وكما كتب بنفسه، فهو لم يقدم استقالته، بل يرى أنه تم استبعاده من العمل".وأضاف كريمي: "أطلب من وسائل الإعلام التحلي بالأمانة في نقل كلماته بدقة، فالأخبار الأخرى لا أساس لها من الصحة".هذا وكشف أن استقالته من منصب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية جاءت بناء على توصية من رئيس السلطة القضائية في البلاد.ويوم الأحد، أفادت وكالة أنباء "فارس" بأن محمد قدم استقالته من منصب الرئيس للشؤون الاستراتيجية.