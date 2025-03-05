أبرزها انهاء المحاصصة.. ترامب يلقي "خطابا تاريخيا" امام الكونغرس

امريكا تغلي من الداخل 🔥
قبل قليل ترامب يطرد نائب ديموقراطي بالنظام بعد مقاطعته المتكررة لترامب وانزعاج المطرود من تصريح ترامب أنه هنالك ذكر وأنثى فقط للبشر وتصاريحه الأخرى وقد تم طرد النائب الديموقراطي عبر رئيس مجلس النواب وبوسط تصفيق حار من الجمهوريين أثناء طرده pic.twitter.com/uJONFOsWAD
— عـبدالله الخريف (@AbdullahK5) March 5, 2025
امريكا تغلي من الداخل 🔥
قبل قليل ترامب يطرد نائب ديموقراطي بالنظام بعد مقاطعته المتكررة لترامب وانزعاج المطرود من تصريح ترامب أنه هنالك ذكر وأنثى فقط للبشر وتصاريحه الأخرى وقد تم طرد النائب الديموقراطي عبر رئيس مجلس النواب وبوسط تصفيق حار من الجمهوريين أثناء طرده pic.twitter.com/uJONFOsWAD