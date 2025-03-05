أبرزها انهاء المحاصصة.. ترامب يلقي "خطابا تاريخيا" امام الكونغرس

وقال خلال الجلسة، انه "أعود إلى هذه القاعة لأبلغكم أن أميركا عادت من جديد، لقد حققت إدارتي في 43 يومًا فقط ما لم تحققه سابقة في سنوات.



وأضاف أن "الحلم الأميركي ينمو، أكبر وأفضل من أيّ وقت مضى، وبلادنا على وشك تحقيق عودة لم يشهد العالم مثيلا لها من قبل، وربّما لن يشهد مثيلا لها مجددا"، مشيرا الى أنه وقع على نحو 100 أمر تنفيذي خلال الأسابيع الستة الأولى من رئاسته، بالإضافة إلى أكثر من 400 إجراء تنفيذي لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.



بخصوص الهجرة غير الشرعية، أوضح انه أعلن حالة "خلال ساعات من أدائي اليمين الدستورية"، مبينا ان عدد المهاجرين الذين حاولوا العبور خلال الشهر الماضي كان الأدنى منذ فترة طويلة، وأضاف: "لقد سمعوا كلماتي، واختاروا ألا يأتوا.. هكذا كان الأمر أسهل".



وخلال حديثه، واجه معارضة من الديمقراطيين الذين حضروا خطابه وهم يرفعون لافتات كتب عليها "خطأ"، في إشارة إلى رفضهم لتصريحاته بشأن إنجازاته، فيما تم طرد بعض أعضاء النواب الديمقراطيين بعد محاولتهم التشويش على ورفض تصريحاته.



لفت إلى أنه جمّد التوظيف في المؤسسات الحكومية وأوقف المساعدات الخارجية، وقال إن الأولوية يجب أن تكون لخدمة الأميركيين، وذكر بقراره فرض العمل من المكاتب على جميع الموظفين الفيدراليين، وإلا إنهاء وظائفهم، كما شدد خلال خطابه على إنهاء ما يُعرف بسياسات "التنوع والمساواة" في الحكومة، والقطاع الخاص، والجيش، وقال إن التوظيف يجب أن يعتمد على المهارات وليس على العرق أو النوع الاجتماعي.





امريكا تغلي من الداخل 🔥



قبل قليل يطرد نائب ديموقراطي بالنظام بعد مقاطعته المتكررة لترامب وانزعاج المطرود من تصريح أنه هنالك ذكر وأنثى فقط للبشر وتصاريحه الأخرى وقد تم طرد النائب الديموقراطي عبر رئيس مجلس النواب وبوسط تصفيق حار من الجمهوريين أثناء طرده pic.twitter.com/uJONFOsWAD — عـبدالله الخريف (@AbdullahK5) March 5, 2025